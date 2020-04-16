مصالح القوات قدمت روبوتين الى المستشفى اللبناني الجعيتاوي

أعلنت مصالح الأساتذة الجامعيين والمهندسين والأطباء في ​القوات اللبنانية​، انه "بعد نجاح التجارب على ​الروبوت​ين اللذين صنعتهما، قدمت المصالح الروبوتين إلى إدارة ​المستشفى اللبناني الجعيتاوي​ الجامعي من أجل توفير الحماية للطواقم الطبية والتمريضية وتجنب تعريضهم للإصابة ب​فيروس كورونا​، في حضور وفد ضم أعضاء من تكتل ​الجمهورية القوية​".

واكد النائب ​فادي سعد​ ان "هذه المبادرة اتخذت انطلاقا من خطر ​الكورونا​ على الطاقم الطبي، وخصوصا ان نسبة الاصابات لدى الطواقم الطبية والتمريضية في دول العالم مرتفعة وناتجة من مرحلة تشخيص الحالات"، مشيراً الى ان "هذه الفكرة طورت بشكل سريع وتم الانتهاء منها خلال 3 اسابيع، وهي ستستعمل في البداية في مرحلة اجراء الفحوص والتشخيص واخذ العينة من المريض، ولكن سيكون لها استعمالات اخرى ان في الكورونا اوغيرها، وهذا النموذج سيحمي الطواقم الطبية والتمريضية، اذ يمكن هذا الجهاز مثلا ان يدخل الاكل او الدواء الى المريض الذي لديه التهابات معدية بدلا من الممرضات"، معتبراً أن "المصالح القواتية تعمل لتصنيع عدد من النماذج توضع في تصرف ​الشعب اللبناني​ و​القطاع الصحي​ للمستشفيات او المراكز الصحية، والقوات مستعدة ان تقدم الروبوتات".



وأشار رئيس مصلحة الأساتذة الجامعيين وسام راجي الى ان "مصلحة ​الاساتذة​ الجامعيين في القوات اتخذت هذه المبادرة مع بداية ازمة كورونا، وشكلت فريق عمل لمواكبة هذه الازمة وتواصلت مع مصلحة المهندسين والاطباء في الحزب للتعاون جميعا للتوصل الى تصميم الروبوت، وهذا التصميم عرض على الاطباء في ​مستشفى الجعيتاوي​ الذين سجلوا ملاحظاتهم وتم الاخذ بها لتطوير الجهازين وتحديثهما"، مشدداً على ان "اهمية الروبوتين هي التحكم من بعد، اذ يستطيع الطبيب او الممرض ان يتحكم بهما من مسافة بعيدة لتجنب نقل المرض ولخفض كلفة المستلزمات التي يحتاج اليها الطاقم الطبي لمقابلة المريض او المشتبه في اصابته بكورونا".

وشرح آلية عملهما، حيث"يرسل الجهاز الاول من بعد الى المريض وعبره يتحدث الطبيب مع المريض ويشرح له بالتفصيل عبر الشاشة الموجودة على الجهاز طريقة اجراء الفحص ويتحدث معه عبر الكاميرا التي وضعت ايضا على الجهاز ويراقبه للتأكد من صحة قيامه بالفحص. وعند الانتهاء يُخرج الروبوت العينة المأخوذة من المريض ويرسلها الى المختبر او يسلمها الى الشخص المعني على مسافة آمنة". وتحدث عن "دور الجهاز الثاني الذي يبدأ عمله مع خروج المشتبه في اصابته بكورونا ليستعمل بتعقيم الغرفة"، لافتا الى ان "هذا النموذج هو الاول من نوعه على مستوى الاداء"، موضحاً أن "الفريق انهى العمل في 3 أسابيع لأنه اخذ بملاحظات الاطباء واجرى عددا من التجارب قبل اطلاقه، ولكن اليوم بات من الممكن تصميم اجهزة اخرى في أقل وقت"، مبديا استعدادا "لتوفير هذين الروبوتين للمستشفيات".