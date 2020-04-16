دبور عرض مع كوبيتش أوضاع المخيمات في ظل تفشي فيروس كورونا

التقى سفير دولة ​فلسطين​ ​أشرف دبور​، المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش، بحضور مستشار الشؤون الإنسانية ورئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في لبنان ​آمنة جبريل​، حيث بحث اللقاء في "أوضاع ​المخيمات الفلسطينية​ بلبنان والظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها أبناء شعبنا اللاجئ، خصوصا في ظل تفشي وباء كورونا".

وأكد دبور "أهمية دور المنظمات الدولية والقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه ​اللاجئين الفلسطينيين​ في لبنان وإغاثتهم وتوفير حاجاتهم الحياتية"، مشيدا ب"التزام شعبنا قرار التعبئة العامة الذي صدر عن الحكومة اللبنانية والتقيذ بالمعايير المتبعة لمواجهة ​فيروس كورونا​".

وحمل دبور كوبيتش "رسالة عاجلة من أبناء شعبنا في لبنان إلى الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالضغط على حكومة الاحتلال والتحرك العاجل لاطلاق سراح ​الاسرى الفلسطينيين​ في سجون الاحتلال، خصوصا أن الكثير منهم يعاني أمراضا مزمنة في ظل تفشي فيروس كورونا".