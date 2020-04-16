دبور عرض مع كوبيتش أوضاع المخيمات في ظل تفشي فيروس كورونا

التقى سفير دولة فلسطين أشرف دبور، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، بحضور مستشار الشؤون الإنسانية ورئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في لبنان آمنة جبريل، حيث بحث اللقاء في "أوضاع المخيمات الفلسطينية بلبنان والظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها أبناء شعبنا اللاجئ، خصوصا في ظل تفشي وباء كورونا".
وأكد دبور "أهمية دور المنظمات الدولية والقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وإغاثتهم وتوفير حاجاتهم الحياتية"، مشيدا ب"التزام شعبنا قرار التعبئة العامة الذي صدر عن الحكومة اللبنانية والتقيذ بالمعايير المتبعة لمواجهة فيروس كورونا".
وحمل دبور كوبيتش "رسالة عاجلة من أبناء شعبنا في لبنان إلى الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالضغط على حكومة الاحتلال والتحرك العاجل لاطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، خصوصا أن الكثير منهم يعاني أمراضا مزمنة في ظل تفشي فيروس كورونا".
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