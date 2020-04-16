غسان عطالله: لن نسمح لميليشيات الحرب وناهبي الاموال وقف مسيرتنا

أشار الوزير السابق ​غسان عطالله​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "انطلاقا من كلام فخامة الرئيس نؤكد أننا لن نسمح لميليشيات الحرب وناهبي الأموال أن يوقفوا مسيرتنا في بناء ​الدولة​. ونؤكد أننا سنبذل كل جهد ولن نوفر أي طاقة لتحقيق هذه الغاية مع محاسبة من اعتدى على ​المال​ العام أو حول أمواله الى الخارج، ويحاول إلغاء قيام الدولة القوية".

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