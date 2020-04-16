الشيخ العيلاني: على أغنياء مدينة صيدا الإلتفات الى العائلات الفقيرة بالمدينة

ناشد إمام مسجد الغفران في صيدا ​الشيخ حسام العيلاني​ أغنياء المدينة الى "الإلتفات الى العائلات الفقيرة في أحياء صيدا"، مطالباً ​الحكومة​ بـ"إعادة النظر ببعض قرارات التعبئة العامة والسماح لأصحاب المؤسسات والمصالح بفتح محلاتهم في أوقات محددة ضمن ضوابط وشروط تتخذ فيها الإجراءات الوقائية منعا لتفشي وباء ​كورونا​ لأن الناس اليوم بعد الحجر الذي طال وما نتج عنه من أزمة معيشية بحاجة الى كسب يؤمن لهم قوت يومهم في ظل تقصير هذه الحكومة عن دورها تجاه المواطنين".

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