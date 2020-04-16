غرفة عمليات إدارة الكوارث: 663 اصابة كورونا و85 حالة شفاء من 21 شباط

أصدرت ​غرفة عمليات إدارة الكوارث​ تقريرها اليومي المتعلق بمستجدات ​فيروس كورونا​ على الأراضي ال​لبنان​ي، حيث أوضح التقرير أنه منذ بدء ظهور فيروس كورونا في لبنان منذ 21 شباط حتى اليوم، سجل لبنان 663 إصابات بالفيروس، و21 حالة وفاة، بالإضافة إلى شفاء 85 حالة، ما يعني أن عدد المصابين الحاليين بكورونا يبلغ 557 إصابات مؤكدة ومثبتة مخبرياً.

وأشار التقرير اليومي إلى أن مجمل عدد الفحوصات في المختبرات بلغ 15633 فحصاص، منها 855 فحصاً في ال24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 2482 فحصا في مطار بيروت الدولي، وسجل لبنان 5 حالات إصابة في ال24 ساعة الماضية من المقيمين، وتشكل الحالات الحرجة من المصابين أقل من 8.5% من مجمل عدد الإصابات، ويسجل التقرير ما يزيد على 22% من الحالات التي لا عوارض إصابة لديها، أما الحالات الخفيفة والمتوسطة فتصل نسبتها إلى أقل من 70% من مجمل المصابين.

وتسجل مناطق المتن وبيروت وكسروان وبشري وبعبدا النسب الأعلى من الإصابات تدريجياً، فيما يتفوق عدد المصابين الذكور على المصابات الإناث بفارق بسيط، والفئة العمرية الأكثر إصابة هي بين 20 و29 عاما، حيث بلغت النسبة حوالي 24% من مجمل الأعمار المصابة.