وزير الاقتصاد: الإحتكار غير مقبول بتاتاً وفرق الوزارة تتابع هذا الامر مع القضاء

أكد وزير الاقتصاد والتجارة ​راوول نعمه​ خلال لقائه مع مجموعة من المعتصمين امام الوزارة، انه "لا يوجد اي بلد في ​العالم​ استطاع ان يضبط سعر صرف ​الدولار​، و​فرنسا​ و​ايطاليا​ والعديد من الدول حاولت ان تقوم بهذا الامر ولكنهم فشلوا وهذا الامر ساهم بتفاقم ​الأزمة​"، موضحاً ان "​لبنان​ يستورد بقيمة 1.98 مليار دولار ادوية ويستورد نسبة 70-80% من السلع"، مشدداً على ان "الإحتكار غير مقبول بتاتاً وفرق ​وزارة الاقتصاد​ تتابع هذا الامر مع ​القضاء​".

ولفت الوزير الى انه "كوزارة لا قدرة لدينا على التنفيذ وإذا حصل احتكار لسلعة معينة مثل "كرتونة البيض" التي بات سعرها 11 ألف ليرة على المواطنين التوقف عن شراء هذه السلعة كي يُضطرّ المحتكرون لخفض سعرها، ويجب تغيير قانون حماية المستهلك وهناك مشروع قانون نعمل لإقراره والرئيس بري اطلع عليه وقال إنه مهم ويجب إقراره سريعا، وطلبت من الجيش والقوى الأمنية المساهمة لمضاعفة عملنا على الأرض".