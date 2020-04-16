دوريات راجلة للجيش في الحدت ونداء الى الاهالي لالتزام المنازل

أفادت معلومات صحفية عن ان ​الجيش​ سير دوريات راجلة في منطقة الحدت، تخللها توجيه نداء الى اهالي المنطقة عبر مكبرات الصوت لالتزام منازلهم حفاظا على سلامتهم وللحد من انتشار وباء ​كورونا​.

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