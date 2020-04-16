يوسف سلامه: دولة رئيس الحكومة المطلوب أن تقول حقيقة الوضع المالي كاملة

توجه الوزير السابق ​يوسف سلامه​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، معتبراً أنه "‏أمامك هذه الليلة فرصة تاريخية، المطلوب أن تقول الحقيقة كاملة عن ​الوضع المالي​، وعن مزاريب الهدر وناهبي المال العام وعن إمكانية استرجاعه، وعن كل ما يعرقل ​الدورة​ الاقتصادية، نأمل أن تتغلب جرأتك على أي شعور آخر فتنقذ حكومتك وتحمي ​لبنان​. لا قوة تعلو على صوت الحق".

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