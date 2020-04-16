اتحاد نقابات المخابز: لوقف توزيع الخبز خارج الفرن وغير مسؤولين عن الاكتظاظ

بحث اتحاد ​نقابات المخابز والأفران​ في ​لبنان​، خلال اجتماع إستثنائي، نتائج الإجتماع الذي عقده الإتحاد مع وزير ​الإقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمة​ صباح اليوم، وعدم التوصل الى اتفاق على مطالب الإتحاد"، معبراً عن "أسفه لأن يعلن للرأي العام ان المفاوضات مع الوزير لم تؤد الى اتفاق حول كلفة ربطة ​الخبز​ مما يؤثر سلبا على قدرة الأفران على توزيع الخبز خارج الفرن".

وأعلن الاتحاد "وقف توزيع الخبز الى المناطق اللبنانية كافة، والإبقاء على بيع الخبز في صالات الأفران دون سواها، اعتبارا من صباح يوم الاثنين 20 نيسان 2020 بالسعر والوزن الحالي"، مشيراً الى "عدم مسؤوليته عن الاكتظاظ الذي سيحصل أمام الأفران".