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حماية المستهلك تضبط 14 مخالفة لمحال في بعلبك ودورس لاخلالها بالسلامة

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جال مفتشو ​مصلحة حماية المستهلك​ في ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ في المحلات في ​بعلبك​ ودورس، بمؤازرة عناصر جهاز أمن الدولة و​الشرطة البلدية​، وسطروا 9 ​محاضر ضبط​ في بعلبك و5 في بلدة دورس لأصحاب محال مخالفة للسلامة العامة ولقرارات ​مجلس الوزراء​ والجهات الرسمية المعنية وللشروط التنظيمية والقانونية.

وتوزعت الفرق على أربع دوريات، وتم إقفال المحلات المخالفة بشكل موقت بانتظار القرارات التي سيتخذها النائب العام الاستئنافي بشأنها.

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