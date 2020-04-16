حماية المستهلك تضبط 14 مخالفة لمحال في بعلبك ودورس لاخلالها بالسلامة

جال مفتشو مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في المحلات في بعلبك ودورس، بمؤازرة عناصر جهاز أمن الدولة والشرطة البلدية، وسطروا 9 محاضر ضبط في بعلبك و5 في بلدة دورس لأصحاب محال مخالفة للسلامة العامة ولقرارات مجلس الوزراء والجهات الرسمية المعنية وللشروط التنظيمية والقانونية.
وتوزعت الفرق على أربع دوريات، وتم إقفال المحلات المخالفة بشكل موقت بانتظار القرارات التي سيتخذها النائب العام الاستئنافي بشأنها.
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