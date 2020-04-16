صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بياناً أشار فيه إلى أنه "يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلائحة تتضمن عددا من القطاعات التي سيسمح لها بالعمل ابتداء من الاثنين المقبل".
وأكد المكتب الإعلامي للوزير فهمي في بيانه أنه "ينفي هذا الامر جملة وتفصيلا، ويؤكد ان مثل هذه الاخبار المفبركة تؤثر سلبا على الوضع العام في البلاد في ظل أزمة كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب فهمي نفى وجود لائحة لقطاعات سيسمح لها بالعمل اعتبارا من الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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