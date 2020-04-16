أشار الوزير السابق اشرف ريفي، إلى أنه "وشهد شاهد من أهله، كنا نتمنى عليك يا وزير البلاط وبدل المحاضرة بالعفة،الطلب من رئيس اللجنة الفاحصة فتح تحقيق بالتصحيح فهو لم يطلع على 6000 مسابقة. رفض المراجعات التي وردت ليس سوى دليل تدخلك الفاضح الذي بات علامة فارقة من علامات فشل العهد الذي تنتمي له لاهثا للنفوذ عبر الإستزلام".
ولفت في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى "انني التزمت حدودي وهي القانون والدولة، اما انت فلا يحدك الا الانحناء لكل باب، عاليا كان أم واطيا. عندما تنتصر الثورة ستضبط المتلبسين في تبييض وتهريب العملاء، وفي كتابة دساتير الإستبداد، والترافع دفاعا عن قتلة رفيق الحريري. إقلق لأن المحاسبة آتية".
كانت هذه تفاصيل خبر ريفي ردا على أحد الوزراء السابقين: إقلق لأن المحاسبة آتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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