وزيرة المهجرين: لإقرار اقتراح قانون باسترداد الدولة للأموال المنهوبة

أوضحت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "تمهيدا لاسترداد الاموال المهربة والمنهوبة، وكي تتمكن ​الحكومة اللبنانية​ من وضع حد لمهزلة ​الفساد​ التي نعيشها، نتمنى على النواب الكرام إقرار اقتراح قانون باسترداد ​الدولة​ للأموال المنهوبة، واقتراح قانون لرفع الرسية المصرفية عن الرؤساء والوزراء، والنواب و​موظفي الفئة الأولى​ الحاليين والسابقين، واقتراح قانون لإنشاء ​محكمة​ خاصة بالجرائم المتعلقة ب​المال​ العام، واقتراح قانون برفع الحصانة عن الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى الشأن العام، خلال جلسات الأسبوع المقبل".

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