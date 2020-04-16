تبادل أكثر من 30 سجيناً بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين

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جرى تبادل سجناء جديد الخميس بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا شرق البلاد، وجاء ذلك مع اقتراب عيد الفصح الذي يحتفل به يوم الأحد في الدول ذات الأغلبية المسيحية الأرثوذوكسية.

وقال الرئيس فلوديمير زيلينسكي في فيديو نشره مكتبه "أشعر بسعادة كلما استعدنا مواطنينا، أبطالنا، عسكريين وسجناء سياسيين ومواطنين عاديين". وأضاف "سنكافح حتى يعود كلّ أوكراني إلى بيته".

وأشارت الرئاسة إلى تسلم 20 شخصا، أغلبهم مدنيون احتجزوا في المناطق الانفصالية بدونيتسك ولوغانسك، وبينهم عسكريان على الأقل.

في المقابل، يفترض أن تطلق كييف سراح 17 شخصا، لكن رفض ثلاثة منهم الذهاب إلى المناطق الانفصالية، وفق ما أفادت الرئاسة الأوكرانية وكالة فرانس برس. ولم يكشف عن أي معلومة حول هويتهم.

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وأعلنت الرئاسة الأسبوع الماضي الوصول إلى اتفاق مع الانفصاليين حول تنظيم تبادل سجناء قبل عيد الفصح. وجرى آخر تبادل نهاية ديسمبر وشمل نحو 200 شخص من الطرفين.

أودت الحرب مع الانفصاليين بحياة أكثر من 13 ألف شخص منذ بدايتها في أبريل 2014، عقب بضعة أسابيع من ضم روسيا شبه جزيرة القرم.

ويتهم الغرب وأوكرانيا روسيا بدعم الانفصاليين عسكريا، وهو ما تنفيه موسكو بشدة.