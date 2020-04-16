861 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة

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أظهرت بيانات وزارة الصحة البريطانية الخميس وفاة 861 شخصا إضافيا في المستشفيات جراء الإصابة بكوفيد-19. وبعد عدة أيام شهدت تراجعاً في الأرقام، سجّل الخميس ارتفاعا بمئة وفاة عن يوم الأربعاء. وتظهر أحدث البيانات أيضا أنّ عدد الذين أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بالفيروس تخطى المئة ألف.

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