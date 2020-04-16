روسيا: تعيين طبيب مثير للجدل متحدّثاً باسم مركز مسؤول عن مراقبة كورونا

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عيّن طبيب روسي مثير للجدل معروف بملاحظاته التي تشكك في خطورة فيروس كورونا المستجد، متحدثاً باسم مركز روسي مسؤول عن مراقبة وضع كوفيد-19، وفق ما ذكرت وكالة انباء "تاس" الروسية الخميس.

ويعمل ألكسندر مياسنيكوف، وهو كبير الأطباء في مستشفى عام في موسكو، مذيعا أيضًا منذ عام 2013 لبرنامج مخصص للصحة على قناة "روسيا" التلفزيونية العامة.

وسيقع على عاتق الطبيب، بوجه خاص، إبلاغ السكان بالبيانات الرسمية حول الوباء والفيروس وإخطارهم عن الفحوصات واللقاحات التي يتم تطويرها ضد الفيروس من العلماء الروس والحديث عن التدابير الوقائية ومحاربة التضليل حول فيروس كورونا المستجد، بحسب الوكالة.

ولم يرد مكتب الطبيب الإعلامي على الفور لدى اتصال وكالة فرانس برس به.

واشتهر مياسنيكوف في الأشهر الأخيرة، بإدلائه بملاحظات مثيرة للجدل حول أزمة فيروس كورونا المستجد بدا فيها مقللا من خطورة الوباء.

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ودعا هذا الأسبوع بشكل خاص إلى عدم إغلاق الكنائس مع اقتراب عيد الفصح الشرقي الأحد في روسيا، لأن الإيمان "يصنع مناعة وقوة داخلية"، على حد قوله.

ودعت الكنيسة، من جهتها، الروس إلى البقاء في منازلهم، تطبيقا لإجراءات العزل التي دعت إليها السلطات.

وأكد الطبيب في أواخر آذار/مارس على شبكات التواصل الاجتماعي أن العديد من الضحايا المسنين لوباء كوفيد-19 لم يتوفوا بسب فيروس كورونا المستجد ولكن من الالتهاب الرئوي الشائع، فيما كانت السلطات الروسية تسلط الضوء على خطورة الأزمة الصحية.

وسجلت روسيا الخميس 27938 إصابة بكوفيد-19 (أي بزيادة 3448 حالة خلال 24 ساعة) و 232 وفاة (+34) بالفيروس.