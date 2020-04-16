مصادرة 400 ألف كمامة واقية مهربة من الصين في إيطاليا

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أعلنت الشرطة الإيطالية الخميس مصادرة نحو 400 ألف كمامة واقية قام أربعة رجال أعمال صينيون بتهريبها إلى إيطاليا على أنها تبرعات لكن الغرض منها إعادة بيعها.
وكان رجال الأعمال يخططون لاستيراد ما مجموعه 5 ملايين كمامة جراحية او كمامات FFP2 في غضون أسبوع حسبما أقر أحدهم وهو في السادسة والعشرين من العمر ذهب لتلبية استدعاء المحققين على متن سيارة ليموزين ذات نوافذ غامقة ويقودها سائق.
وقدمت الأقنعة، المطابقة للمعايير المعمول بها، والتي وصلت جوا إلى ميلانو وروما، على انها تبرعات ولكنها في الواقع كانت مخصصة للبيع المباشر. وكان من المقرر بيع الكمامة الجراحية الواحدة بسعر 2 أو 3 يورو وكمامة FFP2 بسعر 4 أو 5 يورو.
وتبين أن مقرات الشركات التي تستورد هذه المعدات الطبية وهمية.
وتمت مصادرة حوالي مئة ألف كمامة، بشكل خاص، في تورينو (شمال غرب) في مطعم سوشي مغلق حاليًا. كما تم اعتراض شحنة أخرى في نابولي (جنوب).
وذكرت الشرطة أنه سيتم تسليم الكمامات المصادرة إلى الحماية المدنية الإيطالية، التي ستقوم بتوزيعها حسب الأولوية على المستشفيات ودور المسنين.
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