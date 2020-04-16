بعد تسجيل 10 إصابات بكورونا..عزل قرية كفر العجمي بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، القرار رقم 389 لسنة 2020، بعزل قرية كفر العجمي، التابعة لمركز بيلا، لمدة 14 يومًا، وذلك في ضوء تسجيل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، إصابة 10 أشخاص من أبناء القرية بفيروس كورونا المستجد.

وشمل قرار العزل، تكليف محافظ كفر الشيخ لكل من مديريات التضامن الاجتماعي، والتموين، والشئون الصحية، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، لأهالي القرية، وكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ووجه المحافظ في قراره مديرية أمن كفر الشيخ، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق قرار العزل لحماية أهالي القرية من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وللحد من انتشاره.