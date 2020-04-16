تطهير منازل "صفط تراب" بالمحلة بعد ارتفاع الإصابات بكورونا- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

بدأ فريق القسم الوقائي بالإدارة الصحية بقسم ثان المحلة الكبرى، اليوم الخميس، تعقيم شوارع ومنازل قرية صفط تراب، والتي ظهرت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت الإدارة، أنه جرى تقسيم القرية إلى مربعات لرصد أي حالات مشتبه بإصابتها فور ظهورها وتوعية الأهالي بضرورة التزام منازلهم، للحد من انتشار الفيروس داخل القرية.

كان مصدر من مديرية الصحة بالغربية، أكد زيادة الحالات الإيجابية، لتسجل القرية ٣١ حالة إصابة حتى الآن وحالة وفاة.