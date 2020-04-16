بالصور- للعرض فقط.. إقبال ضعيف على الفسيخ بأسوان بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

شهدت محال بيع الفسيخ والرنجة بأسوان،اليوم الخميس، عزوف الزبائن عن شراء الأسماك المملحة، على عكس هذا الوقت من كل عام، والذي يتزامن مع احتفالات شم النسيم.

وقال إسماعيل حجاجي، نقيب الصيادين بأسوان، تاجر فسيخ إن حركة بيع الفسيخ شهدت تراجعًا كبيرًا، على الرغم من انخفاض الأسعار بنسبة 35% بسبب أزمة كورونا، وإجراءات حظر التجول وقرار المحافظ بوقف الرحلات النيلية وإغلاق الحدائق والمتنزهات والفنادق خلال عيد شم النسيم.

Advertisements

وأضاف نقيب الصيادين، أنه كتاجر جملة انخفضت نسبة مبيعاته هذا الموسم بنسبة تصل إلى 70% ما جعل الموسم هو الأسواء فى تاريخه التجاري.

وقال محمد خليفة صاحب محل فسيخ، إن الفسيخ الأسواني مشهور بجودته ومذاقه المميز، كما أن أسماك الفسيخ والملوحة فى أسوان لا مثيل لها فى باقي المحافظات، لافتاً إلى أن العاملين في الفسيخ الأسواني يتميزون بمهارة طرق تحضير وتخزين الفسيخ، مذكدًا أن الأسماك النيلية تتميز بأنها لا تسبب التسمم، بينما الفسيخ البحري مثل "البوري والرنجة" قد تسبب ذلك كونها أسماك بحرية لا تقبل الملح عندما يضاف إليها أثناء فترة التخزين.

وأضاف التاجر أن عيد شم النسيم، يعد أكبر موسم لبيع الفسيخ، وكنا ننتظره بفارغ الصبر، لارتباط العيد بأكل الفسيخ والأسماك، ولكن للأسف هذا العام انخفضت المبيعات بسبب كورونا بشكل كبير، رغم تخفيض الأسعار للنصف.