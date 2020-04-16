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وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز 30 ألفا

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 أظهر إحصاء لوكالة رويترز للأنباء أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس تجاوز 30 ألفا اليوم الأربعاء 15 أفريل 2020 وذلك بعد زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس عن اليوم السابق.

 

وبحسب حصيلة لرويترز، سجلت الولايات المتحدة 2364 حالة وفاة يوم الثلاثاء وهو ما       يفوق بكثير أعلى عدد وفيات يومي سجل سابقا في 10 أفريل وبلغ 2069.

 

وبلغت الوفيات في الولايات المتحدة يوم الأربعاء 30039 بزيادة 1593 مع عدم إعلان الكثير من الولايات وفياتها بعد. وتجاوزت حالات الإصابة بأنحاء البلاد 615 ألفا وفي العالم مليوني حالة.

 

ورغم ارتفاع الوفيات فإن هناك إشارات خافتة في بعض الأجزاء من البلاد على أن التفشي بدأ في الانحسار.

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وقال مسؤول أمريكي كبير بقطاع الصحة يوم الأربعاء إن حكام نحو 20 ولاية بها أعداد قليلة من حالات يعتقدون أنهم قد يكونوا مستعدين للبدء في إجراءات إعادة تشغيل الأعمال خلال الموعد الذي يستهدفه الرئيس دونالد ترامب في الأول من مايو أيار.

 

ومن بين الولايات الخمسين سجلت 17 ولاية إصابات بالفيروس أقل من 100 حالة يوم الثلاثاء.

 

وقال حكام الولايات الأشد تضررا وهي نيويورك وكاليفورنيا ولويزيانا ونيوجيرزي وماساتشوستس وميشيجان إن هناك حاجة لإجراء المزيد من الفحوص الواسعة قبل بدء إنهاء إجراءات العزل العام الأمريكية بسبب فيروس كورونا التي أبعدت الملايين عن العمل نتيجة إغلاق المطاعم والأعمال التجارية والمدارس.

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