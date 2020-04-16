وزير الدفاع الأمريكي: لا تزال الصين تحجب المعلومات حول فيروس كورونا

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في مقابلة تلفزيونية اليوم الأربعاء، إن الصين لا تزال تحجب المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا واللازمة لمواجهة الوباء عالميا، داعيا بكين إلى تبادل البيانات.

وقال إسبر في مقابلة مع شبكة تلفزيون فوكس نيوز « بوضوح، لو كان الصينيون تحلوا بمزيد من الشفافية في وقت مبكر وتبادلوا المزيد من البيانات، لكان لدينا فهم أفضل لهذا الفيروس ثم كيفية التعامل معه ».

وأضاف « إلى اليوم نراهم يحجبون المعلومات، ولذا أعتقد أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد ومواصلة الضغط عليهم للمشاركة ».