آخر تطوّرات إنتشار فيروس "كورونا" المستجدّ في العالم إلى حدود منتصف النهار بتوقيت تونس

وكالات - في ما يلي آخر التطورات المتعلقة بإنتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في إصابة أكثر من مليوني شخص في العالم، حسب وكالة "فرانس برس":

- أكثر من مليوني حالة-

سجلت أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم نصفها في أوروبا الأربعاء عند الساعة 12,00 بتوقيت تونس بحسب تعداد لفرانس برس إستنادا إلى أرقام رسمية.

وأحصيت ما لا يقل عن 2001204 حالات إصابة بينها 126 الفا و898 وفاة.

والحصيلة الأكبر في الولايات المتحدة مع 20 ألفا و59 وفاة و609 آلاف و516 حالة، تليها ايطاليا مع 21 ألفا و67 وفاة واسبانيا مع 18 ألفا و579 وفرنسا مع 15 ألفا و729 وبريطانيا مع 12 ألفا و107.

- تنديد بقرار ترامب بشأن منظمة الصحة العالمية-

نددت عدة دول الأربعاء بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق المساهمة الأميركية في منظمة الصحة العالمية، معتبرة أنها إرتكبت عدة "أخطاء" في ادارة الازمة وانها منحازة للصين.

وعبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي عن "أسف" شديد لهذا القرار.

وعبرت الصين من جهتها عن "قلقها الشديد" فيما إعتبرت ألمانيا أن "إلقاء اللوم لا يساعد" في فترة تتطلب "تعاونا وثيقا" بين الدول.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مساهم في منظمة الصحة العالمية مع 400 الى 500 مليون دولار سنويا.

وقال ترامب ان التعليق سيستمر لفترة 60 الى 90 يوما.

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- ألمانيا تمدد الإغلاق-

أفاد مسؤولون الأربعاء بأن ألمانيا ستمدد حتى الثالث من ماي على الاقل القيود المفروضة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد وبينها إغلاق المدارس، على أن يتم رفعها تدريجيا اعتبارا من ذلك التاريخ.

- فتح المدارس تدريجيا في الدنمارك-

أعادت المدارس في الدنمارك الاربعاء فتح أبوابها بشكل خجول بعد شهر على الإغلاق. والدنمارك هي أول دولة أوروبية تعيد فتح دور الحضانة والمدارس الابتدائية بعد فرض القيود في 12 آمارس لوقف تفشي الوباء. ويفترض أن تفتح كل المدارس أبوابها مجددا بحلول 20 أفريل

- الاتحاد الأوروبي يجمع المال للقاح-

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء أنها ستنظم مؤتمرا عبر الانترنت للجهات المانحة في الرابع من أماي لجمع أموال تخصص للأبحاث لتطوير لقاح وعلاجات ضد وباء كوفيد-19.

- تراجع "تاريخي" للطلب على النفط-

توقعت الوكالة الدولية للطاقة الأربعاء انهيار الطلب العالمي على النفط بـ9,3 ملايين برميل يومياً هذا العام، بسبب الشلل الاقتصادي الدولي الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجدّ. وقالت الوكالة إن "الاقتصاد العالمي يتعرض لضغوط غير مسبوقة من حيث الحجم منذ الكساد الكبير في ثلاثينات" القرن الماضي.

- أمازون يستأنف قرار العقوبات-

أعلنت شركة أمازون أنها ستستأنف قرار القضاء الفرنسي الالتزام بإيصال المنتجات الاساسية فقط بسبب الوباء. وقالت إنها يمكن أن تضطر "لتعليق أنشطة" مراكز التوزيع التابعة لها والحد من خدماتها في فرنسا.

- طواف فرنسا-

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية الأربعاء تغيير موعد طواف فرنسا الذي كان مقررا بين 27 جوان و19 جويلية، ليصبح بين 29 أوت س انطلاقا من نيس و20 سبتمبر وصولا الى باريس، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.