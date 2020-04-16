سويسرا.. عدد وفيات كورونا يتجاوز الألف



قالت وكالة الصحة العامة في سويسرا اليوم الخميس، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا وصل إلى 1017 ارتفاعا من 973 وفاة أمس الأربعاء. 1017 ارتفاعا من 973 وفاة أمس الأربعاء. وأضافت أن عدد المصابين ارتفع إلى 26732 من 26336 مصابا. إلى 26732 من 26336 مصابا. وقالت الحكومة إن إجراءات مكافحة انتشار الجائحة كانت فعالة وأعلنت عن جدول زمني لتخفيف القيود اعتبارا من 27 أبريل.



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