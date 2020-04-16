تونس تستعين بالجيش لمواجهة كورونا

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، وزير الدفاع الوطني عماد الحزقي، يرافقه مدير عام الصحة العسكرية اللواء طبيب مصطفى الفرجاني، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على "فيسبوك" مشيرة إلى أن مجموعة من الضباط، والأطباء العسكريين المختصين في علم الأوبئة والأمراض الجرثومية،

كانوا برفقة الحزقي، خلال استقبال الرئيس له في قصر قرطاج.

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وشمل اللقاء العميد رضا بلاعح، أستاذ رئيس قسم الأمراض الجرثومية، والعميد رياض بطيخ أستاذ ورئيس قسم حفظ الصحة، والعميد علي مرابط، أستاذ في الطب الوقائي مدير التفقدات والجودة، والعقيد فوزي

مهدي أستاذ مبرز في الطب الوقائي.

وخلال اللقاء تم تقديم عرض حول الجوانب العلمية والطبية التي لها علاقة بالوضع الصحي الراهن وبتطور الوضع الوبائي لجائحة كورونا في تونس والعالم.

واستمع قيس سعيد إلى آراء الحاضرين ومقترحاتهم بخصوص مختلف الجوانب الفنية ذات العلاقة بالسيناريوهات المحتملة والإجراءات الممكن اتخاذها عموما وخاصة منها المتعلقة بحظر التجول والحجر الصحي في كامل أنحاء الجمهورية في الفترة المقبلة.