الصحة العالمية: 6 شروط لرفع القيود الاجتماعية والاقتصادية

حذر الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، فى لقائه الأسبوعى اليوم الخميس، مع ممثلى البعثات الدبلوماسية لدى الامم المتحدة فى جنيف، من أن تقوم الدول برفع القيود الاجتماعية والاقتصادية بسرعة.

وقال إن هذا التوجه قد يؤدي إلى المخاطرة بوجود وضع أسوأ من الحالي وأن هناك علامات مشجعة فى بعض البلدان التى كانت بؤرة للوباء ولكن رفع القيود يجب القيام بها بعناية فائقة.

وأضاف أدهانوم أنه تم الإبلاغ عما يقرب من 2 مليون حالة إصابة حول العالم حتى الآن، وأكثر من 123 ألف حالة وفاة، وأن هناك أكثر من 40 ألف حالة وفاة منذ الأسبوع الماضي.

وشدد مدير عام منظمة الصحة على ضرورة اللجوء إلى استراتيجية المنظمة عند رفع القيود والتي

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تتضمن ستة شروط أولها السيطرة على الوباء والتأكد من قدرات النظام الصحي للكشف عن كل حالة واختبارها وعزلها وتعقب المخالطين، إضافة إلى التاكد من تطبيق الوقاية في أماكن العمل وتقليل مخاطر التفشي فى بيئات خاصة مثل المرافق الصحية ودور التمريض، وأيضا إدارة مخاطر استيراد الفيروس وأخيرا قدرة المجتعمات على التكيف مع المعايير الجديدة.

وقال أدهانوم إن فيروس كورونا يبرز التفاوتات الصحية الموجودة لدى دول العالم، وبما قد يجعل أوامر البقاء فى المنزل غير عملية فى بعض البلدان والمجتمعات، وقد يتسبب في ضرر غير مقصود، حيث يجب أن يعمل ملايين الاشخاص حول العالم يوميا

لجلب الطعام لأبنائهم ولا يمكنهم البقاء فى المنزل لفترة طويلة.

وأكد أن ما تردد ببعض وسائل الإعلام عن وجهة نظر المنظمة فى فتح نوعيات معينة من الأسواق فى الصين، هو غير صحيح، وأن موقف المنظمة بشأن جميع القطاعات المتأثرة بالفيروس وبما فى ذلك أسواق المواد الغذائية فى الصين وحول العالم يبقى مشددا على أن هناك حاجة إلى ضمان وسائل تنظيمية قوية ومعايير عالية للنظافة والسلامة بمجرد استئناف أنشطتها تدريجيا.

ولفت إلى إصرار منظمة الصحة على أنه يتعين على الحكومات فرض حظر صارم على بيع الحيوانات البرية وإنفاذ لوائح سلامة الاغذية والنظافة الصحية لضمان سلامة الاغذية التى يتم بيعها فى الأسواق.

وقال إن المنظمة قدمت التوجيه والدعم للبلدان بشأن الأسواق الآمنة والصحية، بما فى ذلك إرشادات لتجارة الأغذية، مؤكدا أن المنظمة تعمل بشكل وثيق منذ بداية الوباء مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الاغذية والزراعة (فاو) للوقاية من الأمراض الحيوانية فى جميع القطاعات.