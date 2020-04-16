بريطانيا توافق على جهاز جديد للتنفس الصناعي في إطار مكافحتها لتفشي كورونا

أعطت الجهات التنظيمية في بريطانيا اليوم الخميس، موافقتها على جهاز تنفس صناعي تنتجه مجموعة من بينها شركات "إيرباص" و"فورد" و"مكلارين"، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وسيكون جهاز التنفس الصناعي أول جهاز يحصل على الموافقة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، في الوقت الذي تحاول الحكومات على مستوى العالم زيادة أعداد المتاح لديها من

أجهزة التنفس الصناعي الضرورية لمن يعانون من فشل رئوي وهو من تداعيات الإصابة بمرض كوفيد-19.

وستنضم النسخة المعدلة لتصميم قائم تنتجه شركة "بينلون" للمعدات الطبية إلى منتج آخر من شركة "سميثز" تشارك في إنتاجه مجموعة من شركات الفضاء والطيران والهندسة والسيارات لتلبية

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طلبية للحكومة.

وقال ديك إلسي المدير التنفيذي لمجموعة شركات "فنتيليتور تشالنج يو كيه": "نعمل بالتعاون الوثيق مع شركائنا في سلسلة الإمداد لنزيد الانتاج بسرعة ونحقق هدفنا وهو 1500 وحدة على الأقل أسبوعيا".

وقالت الحكومة اليوم، إنها تريد 15 ألف وحدة من "بينلون" وآلاف الوحدات من "سميثز".

وانطلقت المبادرة بعد أن دعا رئيس الوزراء بوريس جونسون قطاع الصناعة للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا فغيرت العديد من الشركات نشاطها المعتاد للإسهام في المشروع.