المكسيك قد تمدد إجراءات مكافحة كورونا لـ30 مايو

قالت الحكومة المكسيكية اليوم الخميس إن خبراء الصحة أوصوا بتمديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا حتى 30 مايو.
جاتل، نائب وزير الصحة، إلى أنه من الممكن تخفيف القيود بحلول 17 مايو في بعض المناطق التي لم تسجل حالات إصابة أو سجلت عددًا محدودًا من الإصابات.
من جهته، أشار هوجو لوبيز
وقد طالبت السلطات المكسيكية من السكان البقاء في منازلهم على أساس طوعي كجزء من إجراء الأربعة أسابيع.
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