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المكسيك قد تمدد إجراءات مكافحة كورونا لـ30 مايو

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قالت الحكومة المكسيكية اليوم الخميس إن خبراء الصحة أوصوا بتمديد إجراءات مكافحة فيروس حتى 30 مايو.


من جهته، أشار هوجو لوبيز

جاتل، نائب وزير الصحة، إلى أنه من الممكن تخفيف القيود بحلول 17 مايو في بعض المناطق التي لم تسجل حالات إصابة أو سجلت عددًا محدودًا من الإصابات.

 

وقد طالبت السلطات المكسيكية من السكان البقاء في منازلهم على أساس طوعي كجزء من إجراء الأربعة أسابيع. 

 

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