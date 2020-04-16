النقد الدولي: إجراءات مصر للحد من آثار كورونا حاسمة وتدعم الاقتصاد

أكد جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، على أن الإجراءات التي اتخذتها مصر للحد من آثار فيروس كورونا المستجد حاسمة.
وأشار أزعور إلى أن هذه الإجراءات، تدعمها حزمة تحفيز شاملة تستهدف كبحانتشار الفيروس وكذلك تدابير نقدية ومالية، بحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط".
وقال أزعور لوكالة آنباء الشرق الآوسط ،إن حزمة الـ100 مليار جنيه التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخرا تدعم الاقتصاد.
وأوضح أن البنك المركزي المصري يقوم بدوره فيتحفيز الاقتصاد من خلال تخفيض كبير وغير متوقع لسعر الفائدة بواقع 3%.
كما أشاد أزعور بضمانات البنك المركزي لتوفير سيولة كافية والتدابير الأخرى مثل وضع حد للسحب اليومي والإيداع لتجنب الضغط على سوق العملة.
وأتم أزعور، أن من أهم هذه القرارات، كان طرح شهادات ذات عائد الـ15%، التي توفرها البنوك الحكومية.
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