لوفتهانزا تمدد وتقلص جدول رحلاتها المختصر

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم الخميس، تمديد وتقليص جدولها المختصر الذي يضم أهم رحلاتها في فترة أزمة كورونا الراهنة.

وأوضحت أكبر شركة طيران ألمانية أن الجدول المختصر سيتم العمل به حتى السابع عشر من مايو المقبل، ونوهت إلى أن عدد رحلات المسافات الطويلة

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المنطلقة من فرانكفورت سيتقلص إلى 15 رحلة أسبوعيا بعد شطب ثلاث رحلات إلى مونتريال.

وتابعت لوفتهانزا أنها ستواصل تسيير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى مطارات شيكاغو ونيويورك وساو باولو وبانكوك وطوكيو.

ويتضمن الجدول إلى جانب ذلك 36

رحلة يوميا انطلاقا من فرانكفورت داخل أوروبا، فضلا عن ست رحلات يومية انطلاقا من مطار ميونخ إلى مدن ألمانية اعتبارا من الرابع من الشهر المقبل.

وأبقت شركة سويس اير، المملوكة لمجموعة لوفتهانزا، على جدولها الذي يتضمن ثلاث رحلات بعيدة أسبوعيا إلى مدينة نيويورك، فيما أبقت شركة يورووينجز على تقديم الخدمات الأساسية في مطارات دوسلدورف وهامبورج وشتوتجارت وكولونيا.