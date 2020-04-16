أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم الخميس، تمديد وتقليص جدولها المختصر الذي يضم أهم رحلاتها في فترة أزمة كورونا الراهنة.
وأوضحت أكبر شركة طيران ألمانية أن الجدول المختصر سيتم العمل به حتى السابع عشر من مايو المقبل، ونوهت إلى أن عدد رحلات المسافات الطويلة
وتابعت لوفتهانزا أنها ستواصل تسيير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى مطارات شيكاغو ونيويورك وساو باولو وبانكوك وطوكيو.
ويتضمن الجدول إلى جانب ذلك 36رحلة يوميا انطلاقا من فرانكفورت داخل أوروبا، فضلا عن ست رحلات يومية انطلاقا من مطار ميونخ إلى مدن ألمانية اعتبارا من الرابع من الشهر المقبل.
وأبقت شركة سويس اير، المملوكة لمجموعة لوفتهانزا، على جدولها الذي يتضمن ثلاث رحلات بعيدة أسبوعيا إلى مدينة نيويورك، فيما أبقت شركة يورووينجز على تقديم الخدمات الأساسية في مطارات دوسلدورف وهامبورج وشتوتجارت وكولونيا.
كانت هذه تفاصيل خبر لوفتهانزا تمدد وتقلص جدول رحلاتها المختصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.