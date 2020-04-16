قالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إنه يجب على دول التكتل التي تستخدم تطبيقات الهواتف المحمولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد أن تضمن اتساق هذه التطبيقات مع قواعد احترام الخصوصية في الاتحاد وأن تتجنب استخدام بياناتتحديد المواقع الشخصية.
بالدفاع عن خصوصية البيانات.
جاءت التوصيات في إطار نهج أوروبي موحد بشأن استخدام التكنولوجيا لمكافحة مرض كوفيد-19، وبعد أن طرحت عدة دول في الاتحاد مجموعة من التطبيقات أثارت انتقادات من نشطاء معنيين
وقال تيري بريتون مسؤول السياسات الرقمية في بيان: "وجود ضمانات قوية للخصوصية شرط مسبق لاستخدام هذه التطبيقات".
وقالت المفوضية إن تطبيقات الهواتف المحمولة يجب أن تحظى بتصديق السلطات الصحية ويكون تنزيلها طواعية، ويتم مسحها فور انتفاء الاحتياج إليها ويجب أيضا أن تعتمد على البيانات دون تحديد هويات الأشخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي: تطبيقات رصد كورونا يجب أن تحترم الخصوصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.