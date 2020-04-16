مسئول يوناني: 2020 كارثي للسياحة.. وتقديرات بخسائر 22 مليار يورو

قال رئيس رابطة منظمي الرحلات السياحية في اليونان أبوستولوس تسيليديس، اليوم الخميس، إن السياحة اليونانية تتوقع موسم صيف كارثي في 2020 بسبب جائحة كورونا.



وقال في تصريحات إذاعية إن هذا العام بمثابة "كارثة"، متوقعا تسجيل خسائر تصل إلى 22 مليار يورو (24 مليار دولار).

وأضاف أن حالة الغموض حول ظروف السفر بعد رفع الحظر يفاقم من

خطورة الوضع.

وقال تسيليديس:"تخيل فقط إذا ما تم إعطاء أوامر لشركات الطيران بالتشغيل بنصف القدرة الاستيعابية".

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وأشارت رابطة مشغلي الفنادق اليونانية الإثنين الماضي، إلى دراسة تظهر أن ثلثي أصحاب الفنادق يخشون من الإفلاس ويتوقعون خسائر بنحو 4.5مليار يورو.

ويطالب أصحاب ومشغلو الفنادق بمساعدتهم من خلال تقديم إعفاءات

ضريبية وقروض بفوائد مخفضة، وقدروا احتياجاتهم الفورية بـ 1.8مليار يورو.

تجدر الإشارة إلى أن صناعة السياحة والصناعات المرتبطة بها توفر نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي لليونان، وقد ساعد هذا القطاع البلاد على الصمود خلال أزمتها المالية التي استمرت لعشر سنوات.

وكانت اليونان خرجت في أغسطس من عام 2018 من خطة إنقاذ ثالثة، وبدأت في العودة إلى الأسواق المالية الدولية للمرة الأولى منذ عام 2010 وتوقعت تعافيا مستداما، وذلك كله قبل الجائحة.