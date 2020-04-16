أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل حالة شخص أصيب مرتين بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الوزيرة، خلال الإيجاز الحكومي اليومي حول الفيروس، أن انتكاسة طرأت على حالة كانت أصيبت بالفيروس. ما أدى إلى إصابتها مرة أخرى بعد شفائها ومكوثها في الحجر الصحي 14 يوماً.

وأكدت الكيلة تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، منذ منتصف الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، ما يرفع أعداد الإصابات إلى 294 حالة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية: إن عدد حالات الشفاء في مختلف المحافظات بلغ 61 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة شخص بكورونا مرتين في الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.