النمسا تعتزم إجراء فحص فيروس كورونا في دور المسنين

قال وزير الصحة النمساوي ردولف انشوبير، اليوم الخميس، إنه سوف يتم إجراء فحص فيروس كورونا لـ 130 ألف شخص يعيشون ويعملون في دور رعاية المسنين، وذلك لاحتواء تفشي الفيروس في مثل هذه الأماكن.

وقال انشوبير في مؤتمر صحفي، موضحاً سبب إجراء الاختبارات في جميع دور الرعاية الـ918: «هذه الأماكن تزداد فيها خطورة الإصابة بالفيروس».

وقد أكد الادعاء النمساوي، اليوم الخميس، أن دار رعاية في إقليم ستيريا تخضع للتحقيق بتهمة الإهمال الذي أدى للقتل، بعدما أفادت صحيفة كرونن تسايتونج أن 39 من طاقم العمل والمقيمين بالدار أصيبوا بفيروس كورونا، وتوفي ستة آخرون.

وقد انخفضت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لنحو مئة، هذا الأسبوع.