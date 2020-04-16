هولندا تسجل ارتفاعاً في عدد الإصابات والوفيات جراء كورونا

قالت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الخميس، إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بعد تسجيل 1061 حالة جديدة، ليصل إلى 29214، كما تم تسجيل 181 وفاة جديدة.

وذكر معهد الصحة العامة في تقريره اليومي، إن العدد الإجمالي للوفيات من المرض في البلاد بلغ 3315.