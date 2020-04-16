الملايين في إفريقيا يواجهون الجوع بسبب إجراءات العزل



نفدت نقود شيهو عيسى ديانو دوموس ويقول إنه لم يتبق لديه سوى بضع حفنات من دقيق الكسافا.

كان الرجل البالغ من العمر 53 عاما والمصاب بشلل نصفي يعمل ببيع بطاقات شحن الهواتف المحمولة. لكن إجراءات العزل العام التي طال أمدها لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في لاجوس أكبر مدن نيجيريا تركته بلا عمل.

وأرسلت له الحكومة المحلية في لاجوس رسالة نصية بعد بدء إجراءات العزل العام تقول فيها إنها سترسل له حقيبة طعام. لكن الحقيبة لم تصل ونظراً لإغلاق المكاتب الحكومية فهو لا يعرف متى أو كيف يمكنه الحصول على الطعام.

وقال خارج مبنى قرب المطار حيث سمح له صديق بالإقامة معه "أنا واثق من أنه إذا لم يقتل فيروس كورونا هذا أصحاب الإعاقة فإن أوامر البقاء في المنزل ستقتلهم بالتأكيد".

ويتزايد الجوع والغضب في لاجوس ومدن أفريقية رئيسية أخرى تفتقر لشبكات تأمين اجتماعي لحماية الفقراء من التداعيات الاقتصادية لتفشي مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا.

Advertisements

ويقول برنامج الأغذية العالمي إن 20 بالمئة على الأقل من سكان أفريقيا البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة يعانون بالفعل من سوء التغذية - وهي أكبر نسبة في العالم.

وأضاف البرنامج أن الفقر مع الاعتماد على الغذاء المستورد وارتفاع الأسعار بسبب التفشي قد يكون قاتلا إذا لم تتخذ الحكومات الأفريقية إجراءات سريعة.

وبسبب القيود الجديدة التي فرضتها نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا لا يجد ملايين ممن يعتمدون على أجور يومية ما يسد رمقهم.

ويعمل كثير منهم في التجارة والأعمال اليدوية والحرف بالسوق غير الرسمية التي تضم 85 بالمئة من قوة العمل في أفريقيا ويتعين عليهم الآن البقاء في منازلهم بلا مدخرات تدعمهم.