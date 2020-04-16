مريض كورونا “صفر”.. كان موظف في مختبر معهد الفيروسات في ​ووهان​ وأصيب عن طريق الخفافيش

أفادت قناة “​فوكس نيوز​” أن “المريض رقم صفر” الذي أصيب ب​فيروس كورونا​ كان يعمل في مختبر معهد الفيروسات في ​ووهان​ ​الصين​ية، مشيرة الى أن “موظف المختبر أصيب بالفيروس عن طريق الخفافيش، وبعد ذلك انتشر المرض بين السكان المحليين”.

واتهم مصدر عبر “فوكس نيوز” الصين “بقيامها بأكبر عملية مكلفة في التاريخ لإخفاء الأدلة”، مؤكدا أن “المختبر لم يطور أسلحة بيولوجية، ولكن كان من المفترض أن يظهر النتائج البارزة لدراسة الفيروسات من قبل العلماء الصينيين”.

اتهمت ​السلطات الأميركية​ مرارًا وتكرارًا الصين بإخفاء بيانات انتشار فيروس كورونا. على وجه الخصوص، أعلن عن ذلك في 15 نيسان ​وزير الدفاع الأميركي​، ​مارك إسبر​، الذي أكد أن الفيروس ربما يكون من أصل طبيعي. بدوره، طالب ​وزير الخارجية​ ​مايك بومبيو​ بالشفافية من بكين بشأن الأسباب الجذرية للوباء.

فى وقت سابق، ردت ​وزارة الخارجية الصينية​ على مزاعم إخفاء المعلومات حول موضوع فيروس كورونا، وقالت إن بكين منذ البداية لديها موقف مفتوح ومسؤول فيما يتعلق بنشر البيانات حول وباء فيروس كورونا.

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والجدير بالذكر أنه في بداية ظهور فيروس كورونا المستجد في نهاية ديسمبر، اتهمت الشرطة الصينية ثمانية من العاملين الطبيين في مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي الفيروس، الذين دقوا ناقوس الخطر بنشر أخبار مزيفة، وقامت الشرطة بتوبيخهم آنذاك.

وكان أشهرهم الطبيب الراحل لي وينليانج، الذي توفي بسبب الفيروس التاجي في 7 فبراير بعد تواجده على الخط الأمامي الخاص بمحاربة “كورونا“.

وفي وقت مبكر من 30 ديسمبر، نشر وينليانج البالغ من العمر 34 عاماً رسائل إلى مجموعة دردشة على وسائل التواصل الاجتماعي يستخدمها الأطباء المحليون، محذراً إياهم من “السارس في سوق المأكولات البحرية في ووهان”. وجاء هذا التنبيه قبل أكثر من ثلاثة أسابيع من إغلاق ووهان بالكامل.

وأدانت شرطة ووهان حينها في بيان صادر عنها في 1 يناير، الدكتور وينليانج وأطباء آخرين بنشر معلومات غير صحيحة دون وجود أدلة مناسبة.