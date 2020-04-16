خلال 24 ساعة.. شفاء 962 شخصا وتسجيل 578 وفاة جديدة بسبب كورونا في إيطاليا

ﺳﺟﻠت إﯾطﺎﻟﯾﺎ، مساء أمس اﻷرﺑﻌﺎء، 578 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الأخيرة، في ظل اﺳﺗﻣرار اﻟﺗﺣﺳن اﻟﯾوﻣﻲ ﻓﻲ ﻣؤﺷرات اﻟﻌدوى، وﺗراﺟﻊ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣرﺿﯾﺔ، واﻟﺣرﺟﺔ.

وقال رئيس هيأة الحماية المدنية أنجيلو بوريللي، في بيانه الصحفي اليومي، إن إجمالي حالات العدوى زاد في آخر 24 ساعة بمقدار 1127 إصابة جديدة ليصل مجموع الحالات النشطة، حاليا، إلى 105418 مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وأشار المصدر ذاته، إلى استمرار انخفاض الحالات الحرجة على مدى 12 يوما بأقل 107 حالات إلى 3079 مريضا بالعناية المركزة، ومن يتلقون العلاج بالمستشفيات إلى 27643 مريضا مع زيادة حاملي العدوى قيد العزل المنزلي إلى 74696 مصابا مقابل ارتفاع عدد من تماثلوا للشفاء إلى 38092 متعافيا بزيادة 962 حالة خلال 24 ساعة.

وأوضح بوريللي أن زيادة أعداد الوفيات المتصلة بالفيروس وصلت إلى 21645 حالة، ليبلغ المجموع الكلي لحالات العدوى المسجلة في إيطاليا، منذ بداية الوباء، 165155 إصابة، تشتمل على حالات الوفيات، والشفاء.