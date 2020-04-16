الشيخ القزابري يدعو إلى التبرع بأموال العمرة لصندوق مواجهة كورونا

دعا الشيخ عمر القزابري، قبل أيام، المغاربة، الذين يدأبون على القيام بالعمرة سنويا، إلى التبرع بمصاريفها هذه السنة لصندوق تدبير ومواجهة كورونا، وهي مبادرة وجدت تفاعل عالم دين موريطاني.
وطلب القزابري، في مداخلة إذاعية، الأسبوع الماضي، تخصيص مال العمرة هذه السنة لصندوق مواجهة كورونا، بغرض دعم الضعفاء، في وقت يستحيل فيه زيارة بيت الله في هذا الظرف الاستثنائي.
ووصلت مبادرة القزابري إلى موريطانيا، حيث نشر إمام مسجد الحسن الثاني، على حسابه الفايسبوكي، مقطع فيديو لعالم الدين الموريتاني محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي، وهو يثمن مبادرته، التي دعا إليها، مؤكدا أن المساهمين يكتب لهم أجر العمرة، بل أكثر من ذلك أجر الحج، ويعتبرون مساهمين في كل الأعمال، التي يقوم بها الصندوق.
وعادة، تلقى رحلات العمرة إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان، لكن ظرف كورونا، أوقفت كل الرحلات، كما تم تعليق زيارة الحرم المكي.
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