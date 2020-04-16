الـCNSS يوضح للمتضررين من جائحة “كورونا” الذين لم يستخلصوا تعويضاتهم

أصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الخميس، توضيحات جديدة بخصوص المؤمن لهم، الذين لم يتوصلوا بالتعويضات، التي يوزعها الصندوق على المتضررين من الجائحة.

وقال الصندوق إن الأجراء، الذين لم يتوصلوا بالتعويضات حتى الآن، يمكنهم معرفة إن كان لهم الحق في التعويض، وطريقة صرفه، إضافة إلى الحصول على رمز الأداء اللازم لصرف التعويض الموضوع رهن إشارتهم، وذلك عن طريق الاتصال بالمجيب الآلي للصندوق، أو الولوج إلى البوابة الإلكترونية، أو الاتصال برقم “ألو الضمان”، للحصول على الرمز، والتوجه نحو إحدى الوكالات لاستخلاص التعويضات.

وأوضح الصندوق، أن المقاولات المنخرطة فيه صرحت بالتوقف المؤقت لأجرائها عن العمل برسم شهر مارس، قصد تمكينهم من الاستفادة من التعويضات الجزافية، المقررة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، والممولة من طرف الصندوق المخصص لمواجهة جائحة كورونا، الذي أنشيء بتعليمات ملكية.

وأدى الصندوق، تعويضات عدد من المستفيدين من شهر مارس الماضي، عن طريق التحويلات البنكية، أو وضعه رهن الإشارة في وكالة وفاكاش، وفي هذه الحالة، تم إرسال رمز الأداء عبر الهاتف، أو عن طريق البريد.