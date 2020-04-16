46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين ربعها سجلت محليا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 46 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالمرض، الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، من بينها 34 حالة وافدة من الخارج.

وأوضحت اللجنة ذاتها، في حصيلتها اليومية، أن الحالات الـ12 الجديدة الأخرى تمت إصابتها محليا، من بينها 5 حالات في مقاطعة قوانغدونغ، و4 في مقاطعة هيلونغجيانغ، و3 في بكين.

ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات، أمس الأربعاء، في الصين، كما تم تسجيل 4 حالات جديدة مشتبه فيها، من بينها 3 حالات وافدة في شنغهاي، وحالة محلية واحدة في بكين.

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وخرج 76 مريضا مصابا بكورونا الجديد من المستشفيات الصينية بعد تماثلهم للشفاء، أمس، وفق اللجنة.

وأضافت أن مجموع المصابين، الذين تعافوا منذ ظهور الوباء، نهاية دجنبر الماضي، بلغ 77892 شخصا.

كما تم تسجيل 82341 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في الصن، حتى يوم أمس الأربعاء، فيما توفي 3342 شخصا بسبب المرض.