ماجدة يحياوي تغني لأصحاب الوزرة البيضاء بالتعاون مع نعمان لحلو.. ونقيب الصيادلة: لحلو أوفى بوعده – فيديو

أصدرت الفنانة ماجدة اليحياوي، اليوم الخميس، أغنية تقدير للأطر الطبية في مختلف التخصصات بعنوان “بلوزة بيضا”، وهي عمل جديد من سلسلة كورونيات، التي يشرف عليها الموسيقار، نعمان لحلو، والمكونة من أغاني اعتراف، وشكر، تحفيزا للفئات، التي تبذل مجهودا كبيرا في زمن كورونا.

رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، محمد لحبابي، كشف أن الفنان نعمان لحلو وعده بالأغنية، وأوفى بوعده، موضحا أن الموسيقار المغربي من أقربائه، وقال: كان ابن عمتي الموسيقار نعمان لحلو قد وعدنا بإعداد أغنية بمعية الفنانة القديرة ماجدة اليحياوي، وها هو قد وفى بوعده، وأنتج أغنية ” بلوزة بيضة”.

وأعرب لحبابي باسم جميع الصيادلة عن امتنانه وشكره “لنعمان، ولكل الفنانين، الذين أبانوا عن حسهم الوطني وتضامنهم مع الشعب المغربي”.

وكان الفنان نعمان لحلو قد أشرف على إعداد سلسلة كورونيات، التي توجه في كثير من أغانيها الشكر لأصحاب مهن يخاطرون بحياتهم من أجل أداء واجبهم، كرجال السلطة، أو الأمن، وآخرين يبذلوم مجهود لمواكبة الإجراءات الجديدة المتخذة كالمعلمين.