بعد تسجيل عدد كبير من الإصابات بكورونا في مركز تجاري.. سلطات فاس تتجه نحو ضبط الحركة داخل المدينة

وسط تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بمدينة فاس، بعد ظهور بؤرة انتشار للفيروس في مركز تجاري، تتجه سلطات المدينة نحو تشديد الإجراءات.

وحسب مصادر محلية، فإن السلطات في مدينة فاس تتجه نحو ضبط حركة التنقل بين الأحياء، بالتحقق من هويات المتنقلين، وتوفرهم على كافة الوثائق، التي تسمح لهم بالمرور من حي إلى آخر، وهي ذات السياسة، التي تم تنزيلها في مدينة مكناس من قبل، بعدما ظهرت فيها أول بؤرة محلية لفيروس كورونا في البلاد.

يذكر أنه لأول مرة، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، عن تركز أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في بؤر.

Advertisements

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، في ندوته اليومية، إنه تم تسجيل ‎136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 114 حالة منها تم تسجيلها في محيط حالات أخرى، وتركزت بالخصوص في بؤر في وحدات تجارية، والصناعية، والوسط العائلي.

ويتعلق الأمر بمركز تجاري في مدينة فاس، وأحد المعامل في مدينة الدارالبيضاء، وهي البؤر، التي خلفت أعدادا كبيرة من المصابين بالفيروس اليوم.