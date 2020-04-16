إيطاليا: لومباردي تعود إلى العمل مطلع الشهر المقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسعى منطقة لومباردي لعودة التصنيع يوم 4 أيار/مايو، اليوم الذي ينتهي فيه الإغلاق الوطني، كاشفة عن الخطط التي تريد تطبيقها في ظل تفشي فيروس كورونا.
وتركز خطة لومباردي على الحفاظ على مسافة متر واحد بين العمال، واستخدام الكمامات إجباريا والعمل عن بعد عندما يتاح ذلك، واستخدام فحوص الأجسام المضادة في الدم.
ومتوقع أن تبدأ الفحوصات في المنطقة يوم 21 نيسان/ أبريل للحصول على صورة أفضل حول ما إذا كان الفيروس مازال نشطا.
ويدرس مسؤولو المنطقة إجبار المكاتب والشركات على تقليل ساعات العمل لتجنب زحام وسائل النقل العام.
ووصف نائب وزير التنمية الاقتصادية في إيطاليا، ستيفان بوفاني الخطة بأنها سابقة لأوانها، وقال "طلب لومباردي خطأ،" مضيفا أنه من غير الواضح بناء على أي بيانات تسعى لومباردي لإعادة الفتح.
ويذكر أن منطقة لومباردي الأكثر تضررا من الفيروس وشهدت أكثر من نصف وفيات إيطاليا وثلث حالات العدوى. وتستمر منطقة ميلانو، المتمركزة في العاصمة المالية.
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