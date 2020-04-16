الصين تفند ادعاءات حول منشأ كورونا في مختبر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فندت الصين ادعاءات أشارت إلى أن جائحة فيروس كورونا ربما تكون نشأت في مختبر بالقرب من مدينة ووهان حيث تم تخزين عينات معدية.

ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية، تشاو ليجيان، عن مدير عام منظمة الصحة العالمية وخبراء طبيين آخرين لم يحدد هوياتهم قولهم إنه "لا يوجد دليل على أن انتقال المرض بدأ من المختبر ولا يوجد أساس علمي لهذهِ الادعاءات".

وقال تشاو للصحفيين في المؤتمر الصحفي اليومي، اليوم الخميس "إننا نؤمن دائما أن هذه مسألة علمية وتتطلب التقييم المهني من العلماء والخبراء الطبيين".

وأضاف أنه "من خلال الاستجابة المعقولة فقط يمكن للمجتمع الدولي الفوز في هذه المعركة، وسوف تواصل الصين العمل مع الدول الأخرى لمساعدة ودعم بعضها البعض".

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كما نفت الصين بشدة ادعاءات بأنها أخرت الإبلاغ عن تفشي الفيروس في ووهان أواخر العام الماضي، ونفت أيضا قيامها بتقليل أرقام الحالات المصابة، ما أدى إلى تفاقم أثر الوباء في الولايات المتحدة ودول أخرى.

ويُذكر أن الفيروس نشأ في الخفافيش وانتقل عبر أنواع حيوانية أخرى إلى البشر في سوق للحيوانات البرية والمأكولات البحرية في ووهان، على الرغم من أن ذلك لم يتم تحديده بشكل جازم.

ونشرت وسائل الإعلام الأمريكية تقاريرًا حول تسرب الفيروس من المختبر، دون أدلة مباشرة.

وتعهد الرئيس دونالد ترامب بتعليق التمويل لمنظمة الصحة العالمية، قائلًا إن "ذلك يرجع جزئيا إلى تحيز المنظمة للصين".