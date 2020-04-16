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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أكثر من 90 ألف شخص في أوروبا بكورونا والان مع التفاصيل
الخميس 16 أبريل 2020
أودى وباء كورونا بحياة أكثر من 90 ألف شخص في أوروبا أي أكثر من 65% من الوفيات في العالم بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الخميس في الساعة 10,30 ت غ.
ومع عدد وفيات بتسعين الفا و180 من أصل مليون و47 ألفا و279 إصابة تبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد الذي اودى بحياة 137499 شخصا في العالم. وتعد إيطاليا (21645 وفاة) وإسبانيا (19130 وفاة) البلدين الأوروبيين الأكثر تضررا تليهما فرنسا (17167 وفاة) وبريطانيا (12868 وفاة).
وفي العالم تم تسجيل ما لا يقل عن مليونين و83 ألفا و551 إصابة وهو رقم لا يعكس سوى جزء من عددها الحقيقي لأن بعض الدول لا تفحص سوى الحالات الخطيرة.
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