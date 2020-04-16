شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بحضرموت يفتتح غرف العزل الاحترازية لفيروس كورونا بتريم والان مع التفاصيل

الخميس 16 أبريل 2020 افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، اليوم، غرفة العزل الاحترازية لفيروس كورونا المستجد بمستشفى تريم العام.

وتعرف الوكيل أثناء جولته ومعه الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ومدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور هاني العمودي من مدير المستشفى محمد الكاف الى ماتحتويه غرفة العزل من اجهزة ومستلزمات طبية. Advertisements واكد الوكيل الكثيري أن السلطة المحلية بالوادي والصحراء لن تألوا جهدا في سبيل استكمال كافة مراكز العزل العلاجي لحماية المواطنين من وباء كورونا. وفي سياق متصل اكد الوكيل الكثيري انه سيتم افتتاح مركز العزل المركزي على مستوى وادي حضرموت في مستشفى الحياة بالقطن والذي يستوعب اكثر من 170 سريرا.

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