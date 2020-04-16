دول الخليج ستنشئ شبكة موحدة لأمن الغذاء لمواجهة كورونا

الخميس 16 أبريل 2020

وافقت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس على اقتراح الكويت بإنشاء شبكة أمن غذائية متكاملة خليجية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة بتكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدراسة الفنية.



ووفقا للعين، قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، في بيان لوكالة الأنباء الكويتية، إن وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان شارك اليوم الخميس، في الاجتماع الاستثنائي الثاني عبر تقنية الاتصال المرئي بين وزراء التجارة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لاستعراض الجهود المبذولة في دول المجلس للتصدي لتداعيات وآثار جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19).

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وذكرت الوزارة الكويتية أن الوزراء المعنيين بحثوا أيضا الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد على دول الخليج ومناقشة الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية دورية بين وزراء التجارة لضمان تدفق السلع بين مجلس التعاون وحل أي عوائق تواجهها.

يشار إلى أن الكويت قدمت، مطلع الشهر الجاري، اقتراحا إلى الاجتماع الاستثنائي لوزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، يقضي بإنشاء شبكة أمن غذائي على مستوى هذه الدول على غرار الربط الكهربائي، بهدف تحقيق الأمن الغذائي الخليجي، وفقا لما أعلنته وزارة التجارة والصناعة الكويتية.

وذكرت الوزارة الكويتية حينها، أن الكويت اقترحت كذلك إنشاء خطوط سريعة في مراكز الجمارك لضمان انسيابية وعبور المنتجات المعيشية الأساسية مثل المواد الغذائية والطبية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.