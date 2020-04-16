"الخليج": سيمضي هذا الوباء والغم والحزن وستعج الطرقات مجددا بروادها

الخميس 16 أبريل 2020

كشفت صحيفة خليجية، تحت عنوان " بالأمل .. ننتصر " مع إشراقة كل شمس ينبلج صبح جديد، وتفتح نوافذ الأمل بحتمية الانتصار على هذا الوباء الذي هاجم على حين غرة، وأجبر العالم على الانزواء، والتزام المنازل، وأغلق المنافذ، وسد الطرقات، وعطل الحياة، وقضى على الآلاف، وأصاب أضعافهم من البشر، ولا يزال سادرا في وحشيته، وجبروته، والعالم لا يصدق هول الفاجعة التي حلت به، ويعمل جاهدا للخروج من جحيمها، لكن كل ذلك؛ ليس إلا مجرد امتحان للإنسان، وقدرته على التحدي، والمواجهة، والانتصار، وعلى التعلم من أخطائه، والمضي قدما في سباق المعرفة، وولوج أبواب العلم، والحضارة، والتوصل إلى العلاج الشافي من هذا الوباء.



وأضافت صحيفة "الخليج"، الصادرة اليوم الخميس " أجل، سيمضي هذا الوباء، والغم، والحزن، وستعج الطرقات مجددا بروادها، وستفتح الأبواب والنوافذ على مصاريعها، وستعود حركة المصانع، والمعامل، وسيعود الطلاب إلى مقاعد الدراسة في جامعاتهم، ومدارسهم، وكذلك ملايين العمال، والموظفين، إلى مؤسساتهم، ومكاتبهم، وستخلو المستشفيات من ضحايا هذا الوباء، وستكتظ الأسواق، والمطاعم، والمقاهي، والشواطئ.. وستعود الحياة، كما كانت، وأجمل" .

Advertisements

وأكدت أنه بالتفاؤل والصبر سنخرج من المنزل، وغرف الحجر الصحي؛ وبالوعي والثقة بالنفس سنهزم الوباء، فلنزرع البسمة في كل بيت كي تنبت الورود من جديد، ويعم شذاها الجنبات .. في المصائب والمحن الكبرى كل ما يحتاج إليه الإنسان هو الأمل، والتفاؤل، والشجاعة، والتخلي عن الخوف، والنظر إلى النصف المملوء من الكأس، وليس إلى النصف الفارغ، وقد قيل «يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، لكنه لن يستطيع العيش بلا أمل»، وقيل أيضا «إذا فقدت مالك فقد ضاع منك بعض الشيء، أما إذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء».

وقالت " لن نخاف، ولن يهزمنا الرعب، فالغروب لا يحول دون شروق جديد، فالشمس عندما تظلم في ناحية فإنها تشرق في ناحية أخرى، ونحن لن نلعن الظلام، بل سنضيء شمعة بانتظار بزوغ الفجر الآتي حتما، إنها أوقات صعبة سنجتازها بقوة الإيمان .. كم نحن بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، لأن نتعرف إلى حقيقتنا كبشر، وأن نمد أيادينا إلى بعضنا بعضا بأخوة، ودفء، وتسامح، وتواضع، ونعود إلى إنسانيتنا لأنها وحدها طريق خلاصنا، ثم أن نتخلى عن أنانيتنا، ونعمل معا، من أجل سلام حقيقي بلا خوف، أو حقد، أو عداوات؛ ونقدم شيئا جديدا لأولادنا، وأحفادنا، غير الحروب، وأسلحة الدمار، والتهديدات، والعقوبات، والحصار " .

واختتمت " الخليج " افتتاحيتها بالقول " أجل، علينا أن نجعل من التباعد الجسدي الذي يفرق البشر الآن، إلى جسر للقاء الإنساني، تأكيدا على اللحمة بين الإنسان، وأخيه الإنسان، لعل العالم يخرج من هذا الجحيم أكثر إنسانية وعدلا، وأقل خوفا، وأكثر أملا، وإصرارا على صنع السلام، واحترام الإنسان، وحقوقه .. نحلم بغد جديد، وشمس مضيئة .. إنه الأمل الذي لن يخيب "