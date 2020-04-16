شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تستدعي السفير التركي احتجاجاً على استهداف مخيم اللاجئين والان نبدء بالتفاصيل

أدانت وزارة الخارجية العراقية بأشد العبارات الاعتداء الذي قام به الجانب التركي أمس، والذي أسفر عن وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات، وقررت استدعاء السفير التركي لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية.

وتاتي هذه الإدانة على خلفية قيام طائرات تركية بخرق الأجواء العراقية واستهداف مخيم للاجئين قرب قضاء مخمور بشمال العراق أمس الأربعاء. وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان صحفي مقتضب بأن وزير الخارجية محمد علي الحكيم وجّه باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج بهذا الخصوص.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية استنكرت في بيان صحفي في وقت سابق من اليوم، قيام الطائرات التركية بخرق أجواء العراق واستهداف مخيمً للاجئين قرب قضاء مخمور، عادة ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق الوطنية.